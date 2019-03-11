Мосгорсуд продлил арест фигурантам дела "Нового величия"

Всем участникам движения вменяется "создание и участие в экстремистском сообществе".

Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей и домашним арестом фигурантам дела "Нового величия". Как сообщили в пресс-службе суда, Пётр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков останутся в СИЗО до 13 июня.

Остальные обвиняемые — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — будут находиться под домашним арестом ещё три месяца.

Напомним, в мае 2018 года по решению Дорогомиловского суда Москвы под стражу были заключены активисты движения "Новое величие" по подозрению в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путём госпереворота. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции — "Создание и участие в экстремистском сообществе".