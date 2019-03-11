Татарская чиновница лишилась поклонника, подарившего ей Porsche

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Татарская чиновница лишилась поклонника, подарившего ей Porsche

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Фото: © Pixabay

Талия Минуллина рассказывала, что отказалась от подарка, так как личный автомобиль ей сейчас не нужен.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина лишилась поклонника, который на 8 Марта подарил ей автомобиль Porsche. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке", обвинив во всём СМИ.

— Из-за высокой новостной активности о моей личной жизни в федеральных СМИ я лишилась поклонника, — призналась она.

Как писал Лайф, изначально о дорогом подарке Минуллина рассказала телеведущему Леониду Якубовичу во время праздника в Правительстве Татарстана. Позднее она отметила, что отказалась от такого подарка, так как машина ей сейчас не нужна, и предложила продать авто, инвестировав вырученные средства в республику.

В комментариях к публикации Минуллиной пользователи Сети отметили её профессионализм и самоотдачу, а также добавили, что у чиновницы хорошее чувство юмора.

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