Татарская чиновница лишилась поклонника, подарившего ей Porsche

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина лишилась поклонника, который на 8 Марта подарил ей автомобиль Porsche. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке", обвинив во всём СМИ.
— Из-за высокой новостной активности о моей личной жизни в федеральных СМИ я лишилась поклонника, — призналась она.
Как писал Лайф, изначально о дорогом подарке Минуллина рассказала телеведущему Леониду Якубовичу во время праздника в Правительстве Татарстана. Позднее она отметила, что отказалась от такого подарка, так как машина ей сейчас не нужна, и предложила продать авто, инвестировав вырученные средства в республику.
В комментариях к публикации Минуллиной пользователи Сети отметили её профессионализм и самоотдачу, а также добавили, что у чиновницы хорошее чувство юмора.
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