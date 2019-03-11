Татарская чиновница лишилась поклонника, подарившего ей Porsche

Талия Минуллина рассказывала, что отказалась от подарка, так как личный автомобиль ей сейчас не нужен.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина лишилась поклонника, который на 8 Марта подарил ей автомобиль Porsche. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке", обвинив во всём СМИ.

— Из-за высокой новостной активности о моей личной жизни в федеральных СМИ я лишилась поклонника, — призналась она.

Как писал Лайф, изначально о дорогом подарке Минуллина рассказала телеведущему Леониду Якубовичу во время праздника в Правительстве Татарстана. Позднее она отметила, что отказалась от такого подарка, так как машина ей сейчас не нужна, и предложила продать авто, инвестировав вырученные средства в республику.

В комментариях к публикации Минуллиной пользователи Сети отметили её профессионализм и самоотдачу, а также добавили, что у чиновницы хорошее чувство юмора.