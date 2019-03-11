Шойгу отчитался о перевооружении российской армии

Оснащенность российских войск современным вооружением к 2019 году выросла до 61%.

Количество высокоточных крылатых ракет в российской армии было увеличено более чем в 30 раз за прошедшие шесть лет. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании профильного комитета Госдумы. Всего, по его словам, оснащенность российских войск современным вооружением к 2019 году выросла до 61%.

— Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского, воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз, — проинформировал генерал.

За прошедшие шесть лет российская армия приняла на вооружение 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", 108 баллистических ракет подводного базирования, три ракетных подводных крейсера "Борей" и 57 космических аппаратов. Вместе с тем, по словам Шойгу, российские военные получили семь подводных лодок, 17 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", свыше 3,5 тысяч новых и модернизированных танков и других боевых бронемашин. Есть в нашем арсенале и более тысячи самолётов и вертолётов, более 160 надводных кораблей.

Ранее Лайф сообщал, что в 2019 году российские военные впервые получат разведывательно-ударные беспилотники.

К слову, на прошлой неделе Шойгу заявил, что Россия разрабатывает новые военные спутники-разведчики. Он напомнил, что о необходимости кратного увеличения возможностей спутниковой группировки России в Послании Федеральному собранию заявил президент. Путин пояснил, что это требование продиктовано кардинальными изменениями в области связи, навигации и систем дистанционного зондирования Земли.