"Я была не обкуренная". Школьница извинилась за пляски на могилах в Саранске

Девочка заявила, что не хотела кого-то осквернить или оскорбить своим поступком.

Школьница попросила прощения за танцы на мемориальном кладбище в Саранске, где находятся братские могилы участников Великой Отечественной войны. Видеозапись обращения Екатерины оказалась в распоряжении Лайфа.

— Я искренне прошу извинения. Не хотела кого-то осквернить, оскорбить этим поступком. Не думала даже, что могу кого-то задеть этим. Когда я пришла снимать видео, я была трезвая — я была не обкуренная или ещё что-то, — говорит 16-летняя.

По её словам, возмутивший всех видеоролик с плясками на могилах она опубликовала в соцсетях в феврале, а через пару часов осознала свою неправоту и удалила. Но было поздно — кадры уже перекочевали в групповые чаты школьников и разлетелись по Сети.

Ранее Лайф также писал об инциденте в Ленобласти, где пятиклассники устроили акцию "Без баб" в честь 8 Марта. Вместо цветов и поздравлений с праздником ребята расклеивали листовки и пинали девочек. Извиняться пришлось директору школы.