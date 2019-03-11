В ВСУ рассказали об объёмах ввезённого в страну оружия

По официальным данным, среди прочего — это сотни единиц основных образцов вооружения и военной техники.

В ВСУ рассказали, сколько оружия и военной техники было предоставлено Украине международными партнёрами в период с 2014 по 2018 год.

Как сообщил начальник вооружения ВС Украины генерал-майор Николай Шевцов, в рамках предоставления материально-технической помощи воинские части страны получили "более 400 единиц основных образцов вооружения и военной техники и более 9500 других устройств и техники".

Ранее Лайф писал, что списанные американские катера не могут доплыть до Украины. Пользователи Сетей высмеяли их, предложив идти пешком.