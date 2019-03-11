С послом Украины в Вене провели беседу в МИД Австрии

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С послом Украины в Вене провели беседу в МИД Австрии

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Поводом для этого стало то, что в Незалежную не впустили австрийского журналиста.

Посол Украины в Вене Александр Щерба был вызван на беседу в МИД Австрии из-за запрета украинских властей на въезд в страну журналиста Кристиана Вершюца. От украинской стороны потребовали предоставить доказательства обвинений в отношении руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF.

— Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства против независимого журналиста. Это недопустимый односторонний акт цензуры, и он несовместим с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС, — заявил генеральный секретарь МИД Австрии Йоханнес Петерлик.

Петерлик призвал власти Украины отменить запрет на въезд Вершюца.

Ранее Вершюц жаловался на преследования со стороны вооружённых националистов. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала недопустимым и неприемлемым притеснение СМИ на Украине.

Напомним, 7 марта МИД Украины уведомил Посольство Австрии в Киеве о том, что руководителя бюро телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу запрещён въезд в страну. Вена обвинила Киев в цензуре из-за запрета на въезд журналиста на Украину.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль планирует поднять вопрос на встрече глав МИД ЕС 18 марта в Брюсселе.

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