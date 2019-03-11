С послом Украины в Вене провели беседу в МИД Австрии

Поводом для этого стало то, что в Незалежную не впустили австрийского журналиста.

Посол Украины в Вене Александр Щерба был вызван на беседу в МИД Австрии из-за запрета украинских властей на въезд в страну журналиста Кристиана Вершюца. От украинской стороны потребовали предоставить доказательства обвинений в отношении руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF.

— Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства против независимого журналиста. Это недопустимый односторонний акт цензуры, и он несовместим с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС, — заявил генеральный секретарь МИД Австрии Йоханнес Петерлик.

BMEIA Generalsekretär Johannes #Peterlik: „Wir sind über das Vorgehen der ukrainischen Regierung gegen einen unabhängigen Journalisten zutiefst irritiert. Dies stellt einen inakzeptablen einseitigen Akt der Zensur dar.“https://t.co/J47WGr0I3S — MFA Austria (@MFA_Austria) 11 марта 2019 г.

Петерлик призвал власти Украины отменить запрет на въезд Вершюца.

Ранее Вершюц жаловался на преследования со стороны вооружённых националистов. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала недопустимым и неприемлемым притеснение СМИ на Украине.

Напомним, 7 марта МИД Украины уведомил Посольство Австрии в Киеве о том, что руководителя бюро телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу запрещён въезд в страну. Вена обвинила Киев в цензуре из-за запрета на въезд журналиста на Украину.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль планирует поднять вопрос на встрече глав МИД ЕС 18 марта в Брюсселе.