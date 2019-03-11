"Врёт и не краснеет". В Крыму оценили обещание Порошенко бороться с бедностью

Руслан Бальбек считает, что слова политика будут восприняты как "презрительная насмешка над простым народом".

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о "врагах" на пути вступления страны в Евросоюз и НАТО. Особенно его возмутило обещание лидера Незалежной начать скоро побеждать бедность.

— Заявление Порошенко о том, что бедность начнут побеждать "со следующей недели", уверен, будет воспринято как презрительная насмешка официального Киева над простым народом. В этом случае украинский президент, что называется, врёт и не краснеет, — подчеркнул депутат в разговоре с RT.

Бальбек отметил, что "заробитчане" соглашаются на тяжёлую работу за границей не от хорошей жизни, а от недоверия к правительству. Бедность для украинского народа — это дамоклов меч, который "навис над страной после Майдана, считает народный избранник.

Ранее Порошенко назвал Россию и бедность украинского народа помехами на пути страны в Евросоюз и НАТО. Кроме того, лидер Незалежной пообещал, что "каждый украинец сейчас будет замечать и чувствовать, что ежемесячно жизнь меняется, что бедность отступает".