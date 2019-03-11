Собирал дрова. Житель ЛНР подорвался на мине

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Собирал дрова. Житель ЛНР подорвался на мине

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Фото: © Flickr/junn-sato

Инцидент произошёл, когда 65-летний мужчина вместе с другом вышли с дачи и направились в лесополосу.

В Луганске мужчина собирал дрова, чтобы растопить печь, и подорвался на мине. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР. Местному жителю посекло всё тело и разворотило конечности.

— Диагноз: "Минно-взрывная рваная рана левой конечности, рана предплечья, множественные осколочные ранения обеих кистей", — цитирует агентство спасателей.

Неотложную помощь мужчине оказал его друг. Сейчас состояние пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное.

В первый день весны власти ЛНР обвинили украинских военных в артобстреле территории республики. По их словам, по ЛНР было выпущено 220 миномётных и артиллерийских снарядов.

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