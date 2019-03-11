Груз на $77 млн. В Нью-Йорке перехватили самую крупную за 25 лет партию кокаина

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Груз на $77 млн. В Нью-Йорке перехватили самую крупную за 25 лет партию кокаина

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Фото: © Twitter/CBP

Комиссар полиции города Джеймс О'Нил заверил, что правоохранители борются с сетью распространителей наркотиков на всех уровнях.

Власти США перехватили около 1450 килограммов кокаина, расфасованного в 60 мешков. Груз был обнаружен в портовом округе в пределах Нью-Йорка и Ньюарка 28 февраля, сообщает Погранично-таможенная служба США.

Уличная стоимость перехваченных наркотиков оценивается в 77 миллионов долларов. Попавшая в руки американских властей партия кокаина стала второй по величине в округе крупнейшей за почти 25 лет — с мая 1994 года.

В американский порт наркотики прибыли в грузовом контейнере.

Изъятый кокаин передали сотрудникам Министерства внутренней безопасности США для проведения дальнейших расследований.

Лайф сообщал, что наркотики привели к росту смертности среди белых американцев. В 2017 году от передозировки наркотиками скончались порядка 72 тысяч жителей Соединённых Штатов — это рекордные цифры по стране.

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