Груз на $77 млн. В Нью-Йорке перехватили самую крупную за 25 лет партию кокаина

Комиссар полиции города Джеймс О'Нил заверил, что правоохранители борются с сетью распространителей наркотиков на всех уровнях.

Власти США перехватили около 1450 килограммов кокаина, расфасованного в 60 мешков. Груз был обнаружен в портовом округе в пределах Нью-Йорка и Ньюарка 28 февраля, сообщает Погранично-таможенная служба США.

Уличная стоимость перехваченных наркотиков оценивается в 77 миллионов долларов. Попавшая в руки американских властей партия кокаина стала второй по величине в округе крупнейшей за почти 25 лет — с мая 1994 года.

3,200LB COCAINE SEIZURE–#CBP coordinated with U.S. and international partners to seize 3,200lbs of cocaine worth an estimated $77M! It was the second largest cocaine seizure at the Port of New York/Newark, and the largest in nearly 25 years! Learn more: https://t.co/N2Nnzyq1Du pic.twitter.com/70Jl4Or7Hm — CBP (@CBP) 11 марта 2019 г.

В американский порт наркотики прибыли в грузовом контейнере.

Изъятый кокаин передали сотрудникам Министерства внутренней безопасности США для проведения дальнейших расследований.

Лайф сообщал, что наркотики привели к росту смертности среди белых американцев. В 2017 году от передозировки наркотиками скончались порядка 72 тысяч жителей Соединённых Штатов — это рекордные цифры по стране.