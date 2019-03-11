Отец и сын опоздали на самолёт, а виновным суд признал турагентство

Защита компании настаивала, что ответственность за пропущенный рейс лежит на беспечных клиентах, но доводы оказались неубедительными.

Семья из подмосковного Домодедова опоздала на самолёт Тунис — Москва, но платить расходы за это придётся туристическому агентству. В частности, компания возместит клиентам деньги на покупку новых билетов и моральный вред. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на решение Домодедовского суда.

В июле прошлого года отец и сын купили путёвки в Тунис на 10 дней. Путешествие получилось удачным, если бы не одно но: утром перед возвращением домой туристам сообщили, что самолёт улетел без них. Оказалось, что вылет был перенесён с 8 часов вечера 26 июля на 5 утра, и они бы об этом знали, если бы заглянули в соответствующий журнал в холле отеля.

В суде адвокаты турфирмы настаивали, что о существовании заветной папки знали все клиенты. Об этом туристам рассказали на общем собрании во время заезда в гостиницу. Вот только отец с сыном были заняты отдыхом и не утруждали себя подобными сборищами.

Суд счёл доводы неубедительными и обязал турфирму возместить расходы истцов на обратные билеты — более 35 тысяч рублей, а также выплатить 10 тысяч рублей в качестве морального ущерба, неустойку в 15 тысяч и штраф на такую же сумму.

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