На Украине завели 37 дел по избирательным кампаниям Порошенко и Тимошенко

При этом лидер "Батьковщины" фигурирует в большем количестве инцидентов, чем действующий президент.

На Украине открыли в общей сложности 48 дел, касающихся избирательных кампаний президента Петра Порошенко и главы партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко. Об этом сообщил замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

— 21 уголовное производство начато по факту подкупа избирателей в пользу кандидата в президенты Украины Тимошенко, 16 — в пользу кандидата на пост президента Петра Порошенко, — сказал он на брифинге.

Цуцкиридзе добавил, что "Батьковщину" заподозрили в использовании подставных лиц в качестве спонсоров во время избирательной кампании.

Ранее стало известно, что с началом активной агитации резко возросли взносы на счёт партии. По документам, деньги перечисляли люди из небольших городов и сёл.

Однако большинство из них, как оказалось, впервые услышали о своей щедрости от журналистов. Тимошенко позже призналась, что настоящие "меценаты" использовали чужие имена, опасаясь репрессий.

Представитель Нацполиции рассказал также о предполагаемом подкупе избирателей в пользу Порошенко. В частности, по данным следствия, сторонники президента предлагали малоимущим семьям взятки под видом материальной помощи от государства — в обмен на голоса. Цуцкиридзе отметил, что этот скандал широко освещали украинские СМИ.

— Все участники опубликованных роликов подтвердили факты таких предложений, но быстрого результата расследования ожидать не стоит, необходимо опросить более 2 тысяч человек, — рассказал он.

Как ранее писал Лайф, МВД Украины заподозрило главу государства в подкупе избирателей за счёт госбюджета в феврале 2019 года. Глава ведомства Арсен Аваков тогда анонсировал обыски в штабе главы Порошенко.