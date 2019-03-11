Врач рассказал, когда могут выписать девочку-маугли из больницы

Сейчас состояние ребёнка врачи оценивают как средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Прогнозы оптимистичные.

Через неделю или восемь дней могут выписать пятилетнюю девочку, которую спасли экстренные службы из захламлённой квартиры на севере столицы.

— Учитывая, что планируем активную работу с психологами и неврологами, мы думаем, что в течение семи-восьми дней её могут выписать. Признаков насильственного обращения мы не заметили, есть признаки недостаточного ухода, — цитирует РИА "Новости" главврача Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова.

Он отметил, что пока непонятно — девочка не говорила изначально или это произошло из-за стресса. Узнать пока не у кого.

— Единственное, чего она боится, — воды, купаться, мы гигиенические процедуры аккуратно делаем, — добавил врач.

Вчера Лайф сообщал, что после продолжительного детского плача в московской квартире в многоэтажке на Ленинградском шоссе спасатели вскрыли дверь и нашли пятилетнего ребёнка, который даже не разговаривал. Больной ребёнок проживал в горах мусора, а в шею девочке врос церковный крестик. Мать ребёнка оправдывает отсутствие воспитания у девочки своей занятостью из-за огромных долгов.