Кирилл Терёшин заверил, что готов на любой пиар, если только он не касается нетрадиционных сексуальных отношений.

Кирилл Терёшин, получивший известность благодаря огромным "рукам-базукам", в интервью Лайфу подтвердил, что сыграет младшего брата — "в хорошем смысле слова — дурачка" — в фильме "Брат-3".

— Я за любой пиар, именно чёрный, кроме гейства. Я Барецкому это говорил. Он пояснил: "В кино никакого гейства, ничего не будет". Так что какой сценарий ни был бы, я всё равно буду участвовать. Потому что раз эта тема зашла, я уже согласился, меня внесли туда в списки. Всё, я по-любому отснимусь в этом кино, — заверил Руки-Базуки.

Терёшин уточнил, что не видел набросков сценария, однако не исключил, что у кого-то он уже есть. Руки-Базуки добавил, что о "Брате-3" сейчас говорят все. Если проект будет серьёзным, Терёшин отнесётся к нему с душой и постарается сыграть роль идеально. Он заявил, что "было бы круто", если бы в фильме любил Ольгу Бузову.

— Насчёт этого я вообще ничего не знаю. Было бы круто, если бы это была Ольга Бузова, — сказал молодой человек.

При этом он признался, что фильмы "Брат" и "Брат-2" от начала до конца не смотрел — видел лишь трейлеры. По словам Терёшина, он не смотрит старые фильмы из-за нехватки времени.

Как ранее писал Лайф, шоумен Стас Барецкий рассказал, что планирует принять участие в съёмках картины "Брат-3". Он заявил, что главную роль в фильме сыграет мегазвезда "синтолового шоу-бизнеса" Кирилл Руки-Базуки Терёшин. После сообщений о съёмках продолжения культовых фильмов "Брат" и "Брат-2" в Сети появились петиции с требованием запретить их.