Трамп призвал конгресс увеличить расходы на оборону из-за Китая и России

Президент США Дональд Трамп призвал членов конгресса повысить расходы на национальную оборону на 5%, то есть до $750 миллиардов в следующем году. Это следует из бюджетного запроса, обнародованного Белым домом.
Предполагается, что $718 млрд пойдёт на повышение боеготовности, укрепление альянсов и "повышение результативности".
— Бюджет отдаёт приоритет стратегическому соперничеству с Китаем и Россией, — говорится в документе.
Также одна из целей — сдерживание "режимов-изгоев", в качестве которых названы КНДР и Иран.
В целом же в бюджетном запросе значится цифра в $4,7 триллиона. Невоенные расходы предлагается урезать на те же 5%.
Ранее сообщалось, что Трамп решил увеличить плату за размещение войск США в пять раз.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени