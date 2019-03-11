Трамп призвал конгресс увеличить расходы на оборону из-за Китая и России

Также одна из целей — сдерживание "режимов-изгоев", которыми в Белом доме назвали КНДР и Иран.

Президент США Дональд Трамп призвал членов конгресса повысить расходы на национальную оборону на 5%, то есть до $750 миллиардов в следующем году. Это следует из бюджетного запроса, обнародованного Белым домом.

Предполагается, что $718 млрд пойдёт на повышение боеготовности, укрепление альянсов и "повышение результативности".

— Бюджет отдаёт приоритет стратегическому соперничеству с Китаем и Россией, — говорится в документе.

Также одна из целей — сдерживание "режимов-изгоев", в качестве которых названы КНДР и Иран.

В целом же в бюджетном запросе значится цифра в $4,7 триллиона. Невоенные расходы предлагается урезать на те же 5%.

Ранее сообщалось, что Трамп решил увеличить плату за размещение войск США в пять раз.