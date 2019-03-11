Жили по соседству. Спустя 40 лет брат случайно нашёл сестру в доме престарелых

Оба пожилых человека давно потеряли надежду увидеться и были уверены, что обречены на одиночество до конца дней.

Брат нашёл сестру спустя 40 лет поисков — в доме престарелых в татарстанском селе Аксубаево, пишет местная газета. Пожилые люди всё это время безуспешно искали друг друга и встретились случайно.

Ольга Сулейманова и Дмитрий Сандимиров — родные по отцу, она — на 16 лет старше. Пенсионер рассказал, что потерял сестру, когда в 18 лет ушёл в армию.

— А где я её найду? Только слышал: живёт в "Восходе", — цитирует пенсионера телеграм-канал Mash.

В интернате родственники больше года прожили в соседних корпусах, понятия не имея, что они рядом. Брат узнал сестру в день её рождения: женщину пригласили на сцену в актовом зале, чтобы поздравить.

Выяснилось, что у бабушки нет детей, а брат с семьёй не общается. Теперь в доме престарелых поздравляют их с воссоединением.