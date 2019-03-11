Могли отравиться консервами. В Москве мальчик нашёл мёртвыми мать и отчима

В СКР сообщают, что при визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

Следователи начали проверку по факту смерти семейной пары на улице Красного Маяка в Москве. 31-летнюю беременную мать с сожителем не смог разбудить утром 9-летний сын. Журналистам стало известно, что вероятной причиной смерти могло стать бытовое отравление.

— В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

На выходных мужчина и женщина жаловались знакомым на плохое самочувствие после употребления домашних заготовок. Ребёнок в это время был в гостях у отца, и это могло уберечь его. "Московский комсомолец" сообщает, что правоохранители изъяли из квартиры семьи всю пищу.

— На экспертизу отправлены домашние заготовки, консервы — вероятнее всего, речь идёт о тяжёлом токсико-инфекционном заболевании ботулизме, — пишет газета.

Ранее Лайф рассказывал о смерти посетительницы мишленовского ресторана после того, как она съела там блюдо с грибами.