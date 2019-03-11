Госдеп собирается потратить на борьбу с "влиянием России" $661 млн

Госдепартамент США назвал своим приоритетом борьбу со "злонамеренным влиянием" России в Европе, Евразии и Центральной Азии. На эти цели в бюджете ведомства на 2020 финансовый год предусмотрен 661 миллион долларов. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

При этом ранее в бюджетном запросе президента США Дональда Трампа к Конгрессу США упоминалась цифра в 500 миллионов на противодействие "российскому влиянию" в Европе.

— Бюджетный запрос обусловлен тем, что угрозы со стороны России теперь уже не только военные, но и включают в себя операции влияния в самом сердце Америки и западного мира, — заявил замглавы Госдепа США Джон Салливан.

2020 финансовый год начнётся в США 1 октября.