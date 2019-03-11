Александр Емельяненко вышел из СИЗО

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Александр Емельяненко вышел из СИЗО

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Александр Емельяненко. Фото: © L!FE

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко покинул СИЗО на Ставрополье после 10 суток административного ареста, сообщает ТАСС.

Ранее Лайф писал, что автомобиль с пьяным Емельяненко за рулём задержали в Кисловодске. В суде спортсмен признал, что вёл авто, будучи нетрезвым.

В результате суд оштрафовал его и лишил водительских прав на полтора года за отказ после ДТП пройти медосвидетельствование по требованию полиции. Однако, по словам Александра, он не оказывал сопротивление при задержании.

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