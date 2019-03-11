В Зеленограде задержали мужчину, избивавшего прохожих железным прутом

Сотрудники полиции города Зеленограда задержали мужчину, который ходил по улице с железным прутом в руках и нападал на прохожих, один из них получил серьёзную травму головы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

— Поступило сообщение, что по аллее ходит неизвестный мужчина с железным прутом и наносит телесные повреждения прохожим. Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан подозреваемый и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства, — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, от действий хулигана пострадал мужчина — у него травма головы, а также женщина — у неё гематома на плече.

Как рассказала агентству городских новостей "Москва" мама 29-летнего задержанного, мужчина страдает психологическим расстройством и состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Ведётся следствие.