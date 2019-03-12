"Как ранние Pink Floyd". NASA записало музыку Вселенной

Космическое агентство NASA показало ролик, на котором звучит "музыка" Вселенной. Трек создан на основе ультразвуковых данных.
Учёные взяли фото скопления галактик, сделанные телескопом Hubble, и преобразовали свет звёзд и галактик в звук.
— Это, возможно, самый необычный тип музыки, которую вы где-либо слышали, — написали представители NASA в "Твиттере".
This might be the most unusual type of music you hear anywhere. Click to hear what happens when we translate the light captured in this gorgeous @NASAHubble image of a galaxy cluster… into sound! 🎶🔊https://t.co/XWjexvMGvg pic.twitter.com/xllp9jr1jx— NASA Blueshift (@NASAblueshift) 4 марта 2019 г.
Пользователи с немалым интересом восприняли это произведение, многие написали, что оно вызывает тревогу и даже страх, некоторые сравнили его с психоделической музыкой.
Только мне она кажется немного пугающей?
@rAsi0l
Звучит, как ранние Pink Floyd
@BharatChar
Мне эта запись кажется страшной и напоминает звуки, которые слышишь, когда находишься под водой
@NoraNoragallego
Отметим, что звёздам и компактным галактикам присвоили короткие и чёткие звуки, а спиральным галактикам — более длинные, с изменяющейся высотой ноты.
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