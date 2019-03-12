"Как ранние Pink Floyd". NASA записало музыку Вселенной

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"Как ранние Pink Floyd". NASA записало музыку Вселенной

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Трек — попытка астрономов услышать то, что они видят в телескоп Hubble. У каждой звезды и галактики — своя нота и длительность.

Космическое агентство NASA показало ролик, на котором звучит "музыка" Вселенной. Трек создан на основе ультразвуковых данных.

Учёные взяли фото скопления галактик, сделанные телескопом Hubble, и преобразовали свет звёзд и галактик в звук.

— Это, возможно, самый необычный тип музыки, которую вы где-либо слышали, — написали представители NASA в "Твиттере".

Пользователи с немалым интересом восприняли это произведение, многие написали, что оно вызывает тревогу и даже страх, некоторые сравнили его с психоделической музыкой.

Только мне она кажется немного пугающей?

@rAsi0l

Звучит, как ранние Pink Floyd

@BharatChar

Мне эта запись кажется страшной и напоминает звуки, которые слышишь, когда находишься под водой

@NoraNoragallego

Отметим, что звёздам и компактным галактикам присвоили короткие и чёткие звуки, а спиральным галактикам — более длинные, с изменяющейся высотой ноты.

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