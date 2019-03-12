"Как ранние Pink Floyd". NASA записало музыку Вселенной

Трек — попытка астрономов услышать то, что они видят в телескоп Hubble. У каждой звезды и галактики — своя нота и длительность.

Космическое агентство NASA показало ролик, на котором звучит "музыка" Вселенной. Трек создан на основе ультразвуковых данных.

Учёные взяли фото скопления галактик, сделанные телескопом Hubble, и преобразовали свет звёзд и галактик в звук.

— Это, возможно, самый необычный тип музыки, которую вы где-либо слышали, — написали представители NASA в "Твиттере".

This might be the most unusual type of music you hear anywhere. Click to hear what happens when we translate the light captured in this gorgeous @NASAHubble image of a galaxy cluster… into sound! 🎶🔊https://t.co/XWjexvMGvg pic.twitter.com/xllp9jr1jx — NASA Blueshift (@NASAblueshift) 4 марта 2019 г.

Пользователи с немалым интересом восприняли это произведение, многие написали, что оно вызывает тревогу и даже страх, некоторые сравнили его с психоделической музыкой.

Только мне она кажется немного пугающей? @rAsi0l

Звучит, как ранние Pink Floyd @BharatChar

Мне эта запись кажется страшной и напоминает звуки, которые слышишь, когда находишься под водой @NoraNoragallego

Отметим, что звёздам и компактным галактикам присвоили короткие и чёткие звуки, а спиральным галактикам — более длинные, с изменяющейся высотой ноты.