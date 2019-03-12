Правительство Алжира распущено, президент отказался в пятый раз идти на выборы

Резкие перемены курса произошли в политике 82-летнего президента Алжира Абделя Азиз Бутефлики, который на фоне усиливающихся протестов решил не выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок подряд. Об этом сообщает агентство APS.

— Пятого мандата не будет, этот вопрос никогда не стоял передо мной в принципе <...> Состояние моего здоровья и мой возраст не способствуют исполнению моих обязанностей перед алжирским народом, который вносит вклад в строительство новой республики, — объявил Бутефлика.

При этом ранее представители президента утверждали, что предвыборная подготовка идёт "по плану", хотя значительная часть населения и присоединившиеся к ним позже госслужащие были настроены бойкотировать выборы, а сам он говорил, что после своей победы на выборах устроит реформы в руководстве страны.

Помимо невыдвижения на выборах, которые должны были состояться 18 апреля, Бутефлика также заявил о формировании нового правительства и проведении честных независимых выборов.

Президент принял новую кандидатуру премьера в лице Нуреддина Бедоуи вместо Ахмеда Уяхиа, который, по некоторым сведениям, был не в состоянии исполнять обязанности из-за слабого здоровья. Также он подписал указ о формировании должности заместителя премьер-министра, этот пост занял экс-министр иностранных дел Рамтан Ламамра. Бедоуи и Ламамра займутся формированием нового правительства.

Помимо этого Бутефлика подписал указ о роспуске назначенной избирательной комиссии вместе с её главой. Контролировать выборы в стране будет новосозданная независимая структура.

رسالة لكل من يقف علي الحياد من الثورة السودانية

رسالة لمن ينتظرون الحرية وهم جالسون علي الرصيف

رسالة لكل من لم يشارك في مواكب الثورة👇🏽

لن ننتصر اذا لم نتوحد ونخرج سوياً

مبروك لشعب الجزائر🇩🇿 لانه توحد وخرج ضد الطاغية

وفي انتظار كل الشعب السوداني 🇸🇩 في #عصيان13مارس و #موكب14مارس pic.twitter.com/LyyyZNUKgN — 🇸🇩 HOSHA 🇸🇩 (@WADHOSHA) 11 марта 2019 г.

В своём обращении к народу бывший глава государства также обозначил формат и сроки проведения всеалжирской конференции, на которой будет утверждаться новая конституция страны, а также определена дата президентских выборов.

Это заявление президента было встречено криками радости многотысячной толпы, которая собралась на центральных улицах столицы Алжира и других городов. Люди с флагами скандируют: "Народ победил! Народ сделал это!"