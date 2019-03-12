Парламент Венесуэлы объявил режим ЧП из-за блэкаута

Национальная ассамблея Венесуэлы, лидером которой является провозгласивший себя президентом Хуан Гуайдо, объявила о введении в стране режима ЧП. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Причиной введения чрезвычайного положения стала ситуация с отключением электроэнергии на большей части территории страны. Отмечается, что решение было принято парламентом по запросу Гуайдо.

Напомним, с конца февраля страна страдает от перебоев с электричеством: сначала случился взрыв на подстанции, обесточило восемь штатов, затем был инцидент на гидроэлектростанции "Гури" (власти назвали его кибератакой), а 8 марта саботаж на ГЭС имени Симона Боливара лишил электричества жителей двух десятков регионов — это практически вся Венесуэла.

На этом фоне в стране продолжается политический кризис из-за борьбы легитимного президента Николаса Мадуро с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которого поддерживают США.