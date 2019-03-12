Буйного пассажира сняли с рейса в Оренбурге

Он громко ругался матом на борту, игнорировал замечания и всячески сопротивлялся прибывшим на место полицейским. На взгляд очевидцев, был явно пьян.

Полиция вывела из самолёта неадекватного пассажира в аэропорту Оренбурга. Об этом написал в "Инстаграме" депутат Государственной думы Юрий Мищеряков — он летел тем же рейсом в Москву.

По его словам, буйный мужчина был пьян.

В МВД позже пояснили, что мужчина нецензурно выражался и мешал работе экипажа, а на замечания бортпроводников никак не реагировал. Его доставили в отделение транспортной полиции на территории аэропорта.

Против нарушителя открыли административное дело о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. По этой статье могут назначить штраф до 1,5 тысячи рублей или дать 15 суток ареста.

Кроме того, в следственные органы передадут материалы о возбуждении уголовного дела по статье "Оскорбление представителя власти" — по ней может грозить до года исправительных работ.