Названы зарплата Зидана в "Реале" и его первая цель

Сам тренер заявил, что счастлив "вернуться домой" и хочет поскорее приступить к работе.

Известный в прошлом футболист Зинедин Зидан, ставший ещё и самым успешным тренером мадридского "Реала" (2016–2018) в новейшей истории, вновь вернулся в команду и подписал контракт на €16 млн в год.

Такую информацию опубликовал в "Твиттере" журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира, специализирующийся на вопросах трансфера игроков и взаимоотношений между клубами.

Он также сообщил, что Зидан на посту тренера имеет предпочтения по игрокам и уже определил свою первую "цель" для ближайшего трансферного окна — француза Н'Голо Канте, который сейчас выступает за "Челси".

Что же касается самого Зидана, то в интервью AS он заявил, что счастлив "вернуться домой" и хочет поскорее приступить к работе, чтобы "вернуть этот клуб на положенное место". Он также добавил, что вернулся после личного звонка от президента клуба, которому "не мог отказать".

Зидан работал в "Реале" с 2016 по 2018 год и за это время трижды подряд выиграл Лигу чемпионов. После этого вместе с футболистом Криштиану Роналду покинул клуб, что привело к резкому снижению результатов команды. В нынешнем сезоне "Реал" занимает третье место в чемпионате Испании и уже успел вылететь в 1/8 ЛЧ, уступив "Аяксу".

Отметим, новость о возвращении одного из самых звёздных тренеров вызвало целую бурю ликующих записей и комментариев в социальных сетях. Болельщики уверены, что уже в ближайшем будущем команда вернёт себе утраченные позиции.