СК возбудил уголовное дело после обыска в отделе полиции под Воронежем

Днём 11 марта сотрудники Следственного комитета России и ФСБ провели обыски в отделе МВД России по Новоусманскому району Воронежской области, сообщает Пятый канал. Отмечается, что в результате был задержан высокопоставленный полицейский.

В СУ СКР по Воронежской области рассказали, что в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления. Правоохранителям может грозить до четырёх лет заключения.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области сообщили, что проводят служебную проверку в отношении коллег.