Суд изъял у соучастника полковника Захарченко имущество на 380 млн рублей

Экс-полковник ФСБ вернёт государству почти три десятка домов, квартир и земельных участков.

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о возвращении государству имущества на 380 миллионов рублей, пишет ТАСС.

Речь идёт о богатствах бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. Его обвиняют в коррупции и считают соучастником полковника МВД Дмитрия Захарченко.

В иске говорится о 28 объектах недвижимости Сенина. Это 20 квартир, несколько домов, земельных участков и машино-мест в Москве и Подмосковье, а также пять дорогих машин. В Генпрокуратуре не сомневаются, что всё это он получил незаконно.

Напомним, с 2017 года продолжаются разбирательства по делу Дмитрия Захарченко. Его обвинили в получении двух взяток на общую сумму 3,8 млн долларов. При обысках у Захарченко нашли около девяти миллиардов рублей в разной валюте.