Самолёт с офицерами разбился в Венесуэле

Легкомоторный самолёт Cessna 206 с четырьмя военнослужащими армии Венесуэлы рухнул на землю в районе Гран-Сабана в штате Боливар на востоке страны. Об этом сообщает газета El Nacional.

По информации журналистов, на борту воздушного судна находились три полковника и один сержант, которые направлялись на место прохождения службы в этом же штате.

По предварительной информации, все они погибли на месте. Сведений о причинах происшествия не поступало, официальные лица ситуацию пока не прокомментировали.