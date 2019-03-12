Посол РФ предсказал мрачные последствия выхода США из Договора о РСМД

Россия сделала всё, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако на Западе сочинили "сказку под названием российские ракеты 9М729" и этим обосновали выход из договорённости, которая была нужна не только двум странам, но и всему человечеству. Об этом на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне заявил российский посол Анатолий Антонов.

Дипломат также напомнил, что поначалу Вашингтон поддерживал соглашение и даже открыто заявлял о необходимости достигнуть такой же договорённости с Китаем.

— Мы сделали всё, чтобы сохранить — из-за его важности для стабильности в Европе и во всём мире. Я считаю, что последствия разрушения этого договора могут быть мрачными, — резюмировал Антонов.

Кроме того, он подчеркнул, что у России нет никакой концепции нанесения ядерного удара по другому государству первой. Антонов объяснил, что для применения Москвой ядерного оружия может найтись лишь одна причина.

— В нашей военной доктрине чётко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие — если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны, — подчеркнул дипломат.

Как ранее писал Лайф, российский посол уверен, что Европа станет проигравшей стороной из-за разрыва ДРСМД.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году подписали Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. В феврале 2019 года США уведомили РФ о запуске процесса выхода из соглашения. Президент России Владимир Путин заявил о зеркальном ответе.