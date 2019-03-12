Пушков о переплатах россиян за ЖКХ: Коммунальщики не ошибутся в пользу людей

Российский сенатор Алексей Пушков жёстко прокомментировал данные ФАС о том, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ почти в два раза. Он отметил, что не удивлён такой ситуации, зная, "как работают управляющие компании".

— В Перми владельцу двушки выставили счёт на 2,2 млн рублей, подсчитав, что на 40 кв. метрах проживает 4050 человек! И никогда УК не "ошибутся" в пользу граждан, — написал политик в "Твиттере".

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, что россияне существенно переплачивают за коммунальные услуги — по многим позициям свыше 100% себестоимости. При этом стоимость ряда услуг даже в соседних областях может отличаться аж в 54 раза.