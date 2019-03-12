Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Марокко, есть пострадавшие

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим на улице города Гуэльмим на юге Марокко, пострадало по крайней мере 11 человек, в том числе полицейские. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Вооружённый человек открыл огонь по нескольким людям в городе Гуэльмим на юге Марокко. Ранено более 11 человек, состояние некоторых критическое, — говорится в сообщении.

Сообщается, что среди пострадавших один капитан полиции. О судьбе стрелка информации нет.

Отмечается, что подобные ситуации являются редкостью в королевстве, поскольку власти поддерживают в стране усиленный режим безопасности при помощи военных из-за неутихающего спора вокруг Сахарской Арабской Демократической республики (САДР), которая официально не признана, но претендует на контроль за территорией.