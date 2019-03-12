Из-за звонка о бомбе эвакуировали аэропорт Якутска

Всех пассажиров и сотрудников аэропорта Якутска экстренно эвакуировали после сообщения о минировании, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что на месте работают экстренные службы и кинологи. Людей разместили в расположенной неподалёку гостинице "Лайнер".
По данным пресс-службы аэропорта, отменили четыре вылета, два из них — по центральному расписанию (по городам России), ещё два — по внутреннему (по региону).
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