Из-за звонка о бомбе эвакуировали аэропорт Якутска

Всех пассажиров и сотрудников аэропорта Якутска экстренно эвакуировали после сообщения о минировании, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что на месте работают экстренные службы и кинологи. Людей разместили в расположенной неподалёку гостинице "Лайнер".

По данным пресс-службы аэропорта, отменили четыре вылета, два из них — по центральному расписанию (по городам России), ещё два — по внутреннему (по региону).