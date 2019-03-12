"Мы уже адаптировались". В "ЛУКойле" рассказали о влиянии санкций

Санкции против нефтегазовой промышленности страны негативно сказались на работе "ЛУКойла", признал глава компании Вагит Алекперов, выступая на конференции CERAWeek в Хьюстоне.
Он посетовал, что распалось крупное совместное предприятие с Total по разработке сложных месторождений, к тому же покупки оборудования приходится согласовывать с санкционным регулятором.
Зато растёт доля отечественной техники, отметил Алекперов: ещё пять лет назад она составляла 42%, сейчас — 70%.
— Мы уже адаптировались, мы кооперируемся в консорциумах, которые сегодня выбирают лучшее оборудование, а не то, что доступно, — сказал он.
Как ранее писал Лайф, американские аналитики пришли к выводу, что санкции против России укрепили её экономику.
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