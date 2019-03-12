"Мы уже адаптировались". В "ЛУКойле" рассказали о влиянии санкций

Глава компании заявил, что ограничения усложнили работу, но никаких непреодолимых препятствий не создали.

Санкции против нефтегазовой промышленности страны негативно сказались на работе "ЛУКойла", признал глава компании Вагит Алекперов, выступая на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Он посетовал, что распалось крупное совместное предприятие с Total по разработке сложных месторождений, к тому же покупки оборудования приходится согласовывать с санкционным регулятором.

Зато растёт доля отечественной техники, отметил Алекперов: ещё пять лет назад она составляла 42%, сейчас — 70%.

— Мы уже адаптировались, мы кооперируемся в консорциумах, которые сегодня выбирают лучшее оборудование, а не то, что доступно, — сказал он.

Как ранее писал Лайф, американские аналитики пришли к выводу, что санкции против России укрепили её экономику.