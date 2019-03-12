Мэй согласовала с Еврокомиссией изменения в проекте Брексита

Новый документ включает в себя гарантии для Великобритании и ЕС о прозрачности границ.

Британский премьер-министр Тереза Мэй буквально накануне голосования парламента страны по вопросу выхода из Евросоюза в ходе встречи с главой Еврокомиссии согласовала изменения, которые будут включены в проект документа по Брекситу. Об этом сообщает телеканал SkyNews.

По информации журналистов, в ходе встречи были утверждены сразу два дополнительных документа к основному тексту проекта. Первый из них обеспечивает Великобритании гарантии, что ЕС не будет использовать защитный механизм ("бэкстоп"). Его суть в том, что, если состоится Брексит, между Северной Ирландией (частью Великобритании) и Республикой Ирландия будет или физическая граница, или Лондон окажется в "ловушке" Брюсселя.

А второе дополнение к проекту Брексита — это гарантии уже от Великобритании и двух Ирландий о том, что они будут "стремиться" заменить механизм "бэкстопа" другим вариантом по типу торгового соглашения к декабрю 2020 года, чтобы избежать возвращения физических границ.

Отмечается, что повторное голосование в британском парламенте должно состояться уже 12 марта. Депутаты встретили поправки "прохладно". Так, независимый парламентарий Анна Собри отметила, что для ознакомления с документом было слишком мало времени, что может помешать принятию взвешенного решения.

Что же касается возвращения физических границ с Ирландией, то в самой Великобритании это стало предметом горячих споров, ведь с ними может вернуться и проблема ирландского сепаратизма, который был с трудом побеждён после подписания Белфастского соглашения в 1998 году. Этот договор лёг в основу примирения в Северной Ирландии и прекращения террористической деятельности Ирландской республиканской армии (ИРА).

По некоторым данным, в самой Ирландии до сих пор активны радикальные группировки вроде New IRA, Continuity IRA и другие. По сообщениям британских СМИ, одна из этих группировок стоит за самодельными бомбами, которые были отправлены в Лондон по почте в качестве предупреждения о будущем, если граница всё-таки появится.

Напомним, на предыдущем голосовании в британском парламенте по вопросу выхода страны из ЕС большинство голосов высказались против проекта.