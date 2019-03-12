В Волгограде нашли 40-килограммовую немецкую авиабомбу

Боеприпас времён Великой Отечественной войны лежал в земле на территории строящегося коттеджного посёлка.

В Кировском районе Волгограда обнаружили взрывное устройство, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Его заметили строители во время земляных работ — там возводят коттеджный посёлок.

Прибывшие на место сапёры выяснили, что в земле со времён Великой Отечественной войны лежала 40-килограммовая немецкая авиабомба. Её увезли на армейский полигон и уничтожили подрывом накладного заряда.

Как ранее писал Лайф, житель посёлка в Волгоградской области нашёл 48 мин времён Сталинградской битвы.