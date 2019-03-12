"Корабли тонут, F-35 горят". США проиграли России и Китаю в военной симуляции

Однако, по мнению аналитиков, ситуация изменится, если Вашингтон выделит на оборонную промышленность дополнительные 24 миллиарда долларов.

Соединённые Штаты Америки продолжают уступать России и Китаю в смоделированных "войнах" и обязательно проиграют, если начнётся реальный неядерный конфликт. Об этом рассказал изданию Breaking Defense военный эксперт Дэвид Окманек.

Основанием для такого заключения послужило исследование американского аналитического центра RAND, который в ходе проводимой ежегодной военной симуляции между США и их противниками моделирует всевозможные сценарии развития событий с учётом различных стратегий и боевых средств оппонентов.

И в нынешнем году специалистам удалось найти так мало хоть сколько-нибудь положительных сценариев, что они пришли к выводу, что американская армия "получит под зад" в случае начала конфликта, поскольку имеет слишком много "ахиллесовых пят". Окманек приводит в пример уязвимость американских военных баз перед ракетами дальнего действия.

— F-35 владеет небом, когда он в воздухе, но на земле его будут уничтожать в больших количествах, — сказал он.

Большие цели — лёгкая мишень для ракет, именно поэтому, по словам Окманека, из бюджета 2020 года выведен авианосец "Трумэн", хотя до окончания срока его эксплуатации ещё минимум десяток лет.

Отмечается, что Россия и Китай практически гарантированно смогут одержать верх над США и союзниками в Прибалтике и на Тайване, что может привести к разрушению "мирового порядка", который диктовался США в этих регионах со времён Второй мировой войны.

Однако военные эксперты уверены, что не всё потеряно для американской армии и выделение дополнительных инвестиций в размере 24 миллиардов долларов ежегодно сможет решить проблему. Причём упор в создании оружия, по их мнению, стоит сделать на ракеты большой дальности, беспилотники с искусственным интеллектом и другие технологии, которые "уже находятся в разработке" и могли бы "напугать врага".