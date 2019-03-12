"Гарант ходит по воде". В Сети появилось фото убегающего с митинга Порошенко

Пользователи соцсетей поделились фотографией с выступления президента Украины Петра Порошенко в Житомире. Точнее, кадрами его финальной части — действующий глава государства спешно, по лужам, покидает собственный митинг.

В комментариях под фото пользователи обратились к массовой культуре и вспомнили песню "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам", а также перефразировали слова из фильма "Форрест Гамп": "Беги, Петя, беги". А блогер Денис Гороховский заметил, что "гарант ходит по воде".

Эту встречу с Порошенко 11 марта пытались сорвать радикалы. Во время выступления украинского лидера они скандировали: "Позор! Фу!" При этом сам глава государства не остался в стороне и назвал националистов "негодяями".