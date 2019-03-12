Около 400 тысяч порций блинов и оладий съели на "Московской Масленице"

А ещё гости фестиваля отведали 220 тысяч порций шашлыка и выпили 115 тысяч литров чая и других горячих напитков.

Фестиваль "Московская Масленица" с 1 по 10 марта посетили 4,9 миллиона человек, пишет агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на организаторов гуляний.

Сообщается, что на празднике за эти дни гости съели 400 тысяч порций блинов и оладий. Это на 60% больше, чем в 2018 году.

Кроме того, на фестивальных площадках продали 220 тысяч порций шашлыка, 115 тысяч литров горячих напитков. Также посетителям понравился узбекский плов, паэлья с морепродуктами, борщ в хлебных "тарелках" и стейки.

Дети сами испекли шесть тысяч блинов на кулинарных уроках. На всевозможных мастер-классах побывало больше 20 тысяч человек.

Ранее Лайф с помощью проекта "Гигарама" показал традиционное праздничное шествие — Бакшевскую Масленицу, она прошла в Подмосковье.