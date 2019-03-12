Коалиция США опровергла жертвы среди мирных жителей при авиаударе в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция отрицает информацию о гибели более 50 мирных жителей во время авиаудара по деревне Багуз на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом заявил представитель коалиции Шон Райан.

— Коалиция не видит свидетельств того, что в этот раз были жертвы среди мирного населения. Мы серьёзно относимся к подобным заявлениям и в рамках строгого планирования принимаем все меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения, — приводит его слова РИА "Новости".

Это заявление идёт вразрез с сообщениями сирийских СМИ о гибели более 50 человек в деревне Багуз, которую штурмуют "Сирийские демократические силы" при поддержке авиации коалиции в рамках борьбы с ИГИЛ*.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.