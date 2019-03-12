Мадуро назвал главного виновника блэкаута в Венесуэле

Перебои с электричеством в стране начались в конце февраля, а 8 марта в темноту погрузилось большинство штатов.

В Венесуэле задержаны двое подозреваемых в попытке устроить саботаж на гидроэлектростанции "Гури". Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в своём обращении к нации.

Он также назвал имя человека, которого считает главным виновником атаки на венесуэльскую энергосистему, вылившейся в самый долгий в истории страны блэкаут.

— Главный ответственный за кибернетическую атаку на электрическую систему Венесуэлы — Дональд Трамп. Он сказал, что все варианты возможны, и это повторяют его марионетки и клоуны в самой Венесуэле, все представители этой камарильи вокруг Дональда Трампа, — заявил Мадуро.

Президент выразил уверенность, что только у Правительства США есть технологии для такой высокотехнологичной атаки.

Как писал Лайф, перебои с электричеством начались в Венесуэле в конце февраля 2019 года, а 8 марта в темноту погрузилась почти вся страна — около 20 штатов из 23. Это произошло из-за саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. А до этого был инцидент на гидростанции "Гури", власти назвали его кибератакой.

Напомним, блэкаут случился на фоне политического кризиса: идёт ожесточённая борьба между Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которого поддерживает Вашингтон.