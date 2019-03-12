Сложно, но возможно. Эксперт рассказал, как отключить от Интернета весь мир

Отключить целую страну от Интернета или выключить всю мировую Сеть практически невозможно, но всё же вполне реально. Об этом заявил Бен Сегал, разработчик компьютерной сети для CERN, один из менторов создателя Всемирной паутины Тима Бернерса-Ли, в интервью РИА "Новости".

— Реальной проблемой будет ядерный взрыв в космосе на большой высоте, который не приведёт к гибели людей, но приведёт в негодность электронику и системы передачи связи, — сказал Сегал.

Вторым вариантом для исключения Интернета из жизни людей и его "отключения" он называет... уничтожение всех людей на земле в ядерной войне. Но с оговоркой, что сам Интернет, скорее всего, будет работать до тех пор, пока непосредственно мир не будет полностью разрушен.

По словам Сегала, причина этого кроется в самом принципе Интернета, который использует для связи резервные соединения. То есть пока есть радиосигнал, кабель, лазер — можно будет поддерживать связь через эти протоколы. Хотя он и признаётся, что можно нанести "значительный урон" Интернету, и приводит в пример Китай, который смог отфильтровать Паутину в пределах своих границ и запретить Google.