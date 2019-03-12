"Оценил реакцию полиции". Адвокат прокомментировал инцидент с Макгрегором

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"Оценил реакцию полиции". Адвокат прокомментировал инцидент с Макгрегором

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По словам юриста, у его подзащитного случилась "небольшая ссора", боец будет сотрудничать со следствием.

Адвокат бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Самуэль Рабин прокомментировал конфликт спортсмена с фанатом в Майами-Бич. Юрист заявил, что речь идёт о "небольшой ссоре" из-за мобильного телефона.

— Макгрегор высоко ценит реакцию полиции и обещает оказывать сотрудничество, — добавил он.

Как ранее писал Лайф, рано утром в Майами-Бич боец выходил из отеля, когда поклонник заметил его и решил сфотографировать. Макгрегору это не понравилось: в бешенстве он выхватил гаджет из рук оппонента и разбил, а затем унёс с собой.

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