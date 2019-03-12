"Оценил реакцию полиции". Адвокат прокомментировал инцидент с Макгрегором

Адвокат бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Самуэль Рабин прокомментировал конфликт спортсмена с фанатом в Майами-Бич. Юрист заявил, что речь идёт о "небольшой ссоре" из-за мобильного телефона.
— Макгрегор высоко ценит реакцию полиции и обещает оказывать сотрудничество, — добавил он.
Conor McGregor was swarmed by media while leaving a correctional facility in Miami after being arrested earlier today. pic.twitter.com/RrRuyD1pnb— SportsCenter (@SportsCenter) 12 марта 2019 г.
Как ранее писал Лайф, рано утром в Майами-Бич боец выходил из отеля, когда поклонник заметил его и решил сфотографировать. Макгрегору это не понравилось: в бешенстве он выхватил гаджет из рук оппонента и разбил, а затем унёс с собой.
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