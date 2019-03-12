Женщина в Бурятии сбила на машине следователя, чтобы не идти на допрос

Ей предстояло дать показания как свидетелю, но она даже повестку получать отказалась.

Суд приговорил жительницу Бурятии к пяти годам тюрьмы условно за то, что она умышленно сбила следователя на автомобиле. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным следствия, в августе прошлого года женщину вызвали на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля, однако она упорно отказывалась получать повестку.

Чтобы не общаться со следователем, она села за руль и совершила наезд на него: пострадавшего ударило передней частью авто.

В прокуратуре заявили, что жизни и здоровью правоохранителя угрожала опасность.