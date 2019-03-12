Россияне рассказали, какая зарплата заставит их работать лучше

Абсолютное большинство опрошенных россиян — 75% — заявили, что готовы работать ещё лучше и усерднее, если работодатель повысит им заработную плату. Об этом сообщает РГ со ссылкой на исследование НАФИ.

Правда, отмечается, что 43% респондентов готовы это сделать только в том случае, если зарплата вырастет в полтора-два раза, хотя все остальные готовы мотивироваться и меньшими суммами. Примечательно, что в прошлом году желающих стать лучше за деньги было только 64%, а тех, кто готов за "полтора-два раза", и вовсе 31%.

При этом около 16% опрошенных заявили, что становиться лучше некуда и они уже работают на пределе своих возможностей. Хотя таких и стало меньше на 12% в сравнении с прошлым годом. При этом женщины чаще мужчин заявляют, что выкладываются на работе полностью.

Кроме того, по данным исследования, каждый третий — 29% работающих россиян — ждёт от текущего года повышения зарплаты. Ещё 53% уверены, что ничего не изменится. Также в два раза увеличилось число тех, кто ожидает снижения зарплаты, — с пяти до 10%.

Ранее Лайф рассказывал о новозеландской компании Perpetual Guardian, которая в качестве эксперимента перешла на четырёхдневную рабочую неделю, а потом и вовсе сделала это обязательным условием.