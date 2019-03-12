Экспертиза шпрот: ГОСТ не указ

"Росконтроль" отправил в лабораторию образцы шпрот следующих брендов: Gold Fish, "Старая Рига", "Беринг", "5 морей", Fish House. Все они, как заявляют производители, изготовлены по ГОСТу.
Нестандартный вкус
Надпись "ГОСТ" на банке, вне всякого сомнения, вызывает доверие у потребителя. Но в погоне за популярностью изготовители часто забывают, что это накладывает на них определённую ответственность.
Органолептические показатели консервов "5 морей" стандарту не соответствуют. Вкус и запах этого образца не свойственные данному продукту, консистенция мяса сухая, а сама рыба ещё и сомнительного качества: лабораторно было определено сравнительно высокое значение кислотного числа жира, а это показатель окислительной порчи. За это шпроты "5 морей" внесены в чёрный список "Росконтроля".
У образца "Беринг" консистенция также сухая, а по ГОСТу она такой быть не должна.
Остальные образцы требованиям соответствуют.
Мало рыбы
Ещё одно несоответствие требованиям ГОСТа — недостаточное количество рыбы в банках — выявили у двух образцов. У брендов "5 морей" и Fish House масса шпрот существенно меньше заявленной и предусмотренной указанным в маркировке стандартом. В первом случае твёрдая часть составляет 64% от общей массы, во втором — 66%. ГОСТ при этом предписывает, чтобы рыбы было не меньше 70%.
Ошибки в расчётах
Пищевая ценность указана производителями достаточно небрежно и не совпадает с реальными показателями у большинства образцов. Это часто встречающееся нарушение. В образцах Gold Fish, "Старая Рига", "Беринг" белка на самом деле меньше, чем указано на этикетке, а жира — больше. В шпротах "5 морей" и Fish House белка меньше. Конечно, шпроты — жирный продукт, но потребитель в любом случае должен быть в курсе, какова пищевая ценность приобретаемого им продукта.
Высокая безопасность
Что касается безопасности, все образцы оказались на высоте. Пестициды не обнаружены, количество гистамина небольшое, содержание токсичных элементов меньше разрешённых значений.
Можно отметить в образце "Беринг" относительно высокое содержание бенз(а)пирена — в допустимых пределах, но с учётом погрешности не исключено и превышение максимально допустимого значения. У остальных образцов показатель невысок.
Елена Менячихина, эксперт "Росконтроля"
В целом все образцы признаны безопасными по проверенным показателям.
Подведём итог!
По результатам экспертизы два образца — Gold Fish и "Старая Рига" — рекомендованы к покупке. Они соответствуют всем заявленным качествам и ГОСТу на данный вид продукции.
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