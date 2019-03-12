Дышите глубже! Названы страны с самым чистым воздухом

В исследовании аналитики сравнивали показатели загрязнения микрочастицами пыли в 73 странах мира.

Если когда-нибудь вам захочется подышать самым чистым воздухом на планете — смело приезжайте в Исландию, ведь именно в этой стране самая чиста воздушная среда в мире по данным исследования Greenpeace совместно с разработчиком программ AirVisual.

Помимо неё в пятёрку лучших также входят Финляндия, Австралия, Эстония и Швеция. При этом самый грязный воздух на планете был найден в Бангладеш, Пакистане и Индии.

Россия же оказалась в рейтинге в первой двадцатке, неподалёку от США и большей части европейских стран. Эксперты оценили состояние российского воздуха как хорошее.

Отмечается, что в исследовании аналитики сравнивали чистоту воздуха в 73 странах. Главным фактором анализа являлись микрочастицы пыли — один из самых опасных для человека вид загрязнения воздуха, поскольку из-за маленького размера они способны проникать вглубь дыхательных путей и способны спровоцировать даже онкологию.