В "Нафтогазе" пожаловались, что Германия оставляет Украину без транзита газа

Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и части украинской политической элиты. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

— Учитывая действия России, Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет. Следовательно, подход к обновлению украинской ГТС (газотранспортной системы) должен быть взвешенным и ответственным, — написал Коболев в "Фейсбуке".

При этом он добавил, что "Нафтогаз" прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит газа через Украину после 2019 года.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев разработал план на случай, если переговоры с Россией по транзиту газа в Европу провалятся. Однако эксперты считают, что подобные "популистские" заявления делаются для того, чтобы Андрей Коболев сохранил за собой свой пост.