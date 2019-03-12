"Все кашляли и задыхались". В школе в Благовещенске распылили перцовый баллончик

Сейчас и ученики, и сотрудники вернулись в школу. В связи с инцидентом проводится проверка.

В одной из школ Благовещенска сегодня утром неизвестный распылил перцовый баллончик, после чего всех детей эвакуировали из учебного заведения. По словам родителей учеников, дети жаловались, что "все кашляли и задыхались".

По информации агентства "Амур.инфо", после произошедшего на место прибыли полицейские. По предварительным данным, распылил газ один из школьников.

В настоящее время ученики и сотрудники вернулись в школу. В связи с инцидентом проводится проверка.