"Все кашляли и задыхались". В школе в Благовещенске распылили перцовый баллончик

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"Все кашляли и задыхались". В школе в Благовещенске распылили перцовый баллончик

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Сейчас и ученики, и сотрудники вернулись в школу. В связи с инцидентом проводится проверка.

В одной из школ Благовещенска сегодня утром неизвестный распылил перцовый баллончик, после чего всех детей эвакуировали из учебного заведения. По словам родителей учеников, дети жаловались, что "все кашляли и задыхались".

По информации агентства "Амур.инфо", после произошедшего на место прибыли полицейские. По предварительным данным, распылил газ один из школьников.

<p>Фото: &#34;А<a href="http://www.amur.info/news/2019/03/12/151107" target="_blank">мур.инфо&#34;</a></p>

В настоящее время ученики и сотрудники вернулись в школу. В связи с инцидентом проводится проверка.

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