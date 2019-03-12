Большинство российских родителей поддерживает дресс-код в школах

При этом больше трети разрешили бы детям ходить в школу с цветными прядями в волосах.

Строгие рекомендации по внешнему виду учеников идут на пользу учебному процессу, дисциплинируют детей и помогают сгладить визуальную разницу в доходах родителей, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование проекта "Mail.ru. Дети".

По данным исследования, 72% респондентов уверены, что школам нужны требования касательно внешнего вида учеников, однако 22% считают иначе. При этом у 65% родителей дети ходят в обязательной школьной форме, ещё у 60% дети придерживаются дресс-кода.

Отвечая на вопрос, как именно стоит одеваться ребёнку в школу, родители не пришли к единодушию. 43% выступили за классическую схему "белый верх — чёрный низ" или деловой стиль, а 33% — за идентичную форму для всех. 54% уверены, что форма дисциплинирует и помогает сосредоточиться на занятиях, а 38% — что она помогает сгладить визуальную разницу в доходах родителей.

Говоря же о действующих запретах, 44% родителей указали на запрет на яркую одежду и рваные джинсы в школе, где учится их ребёнок, 36% — пирсинг. Запрет на цветные волосы или пряди отметили 34% и 29% родителей соответственно, ещё 35% рассказали о запрете на татуировки.

Некоторые оказались не согласны с такой строгостью, и 36% ответили, что разрешили бы детям носить цветные пряди, 15% не против цветных волос, ещё 13% — пирсинга. Также 10% высказались за яркую одежду и рваные джинсы.

Отмечается, что исследование проводилось с 19 по 26 февраля текущего года, в нём приняли участие 15,5 тысячи россиян.