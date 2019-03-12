30 лет Всемирной паутине. Google отметил праздник новым дудлом

Всемирная паутина была представлена Тимом Бернерсом-Ли 12 марта 1989 года. Она вызвала революцию в информационных технологиях.

12 марта на главной странице поискового сервиса Google появился новый дудл. Он посвящён 30-летию существования Всемирной паутины.

Её придумал Тим Бернерс-Ли, который изначально планировал создать большую гипертекстовую базу данных с типизированными ссылками. Проект должен был получить название Mesh. Это должно было помочь его коллегам в CERN с обменом информацией между несколькими компьютерами.

В итоге Бернерс-Ли превратил простую блок-схему в обычную модель, написав язык HTML, а также приложение HTTP и WorldWideWeb.app. Последний стал первым веб-браузером и редактором страниц. Уже к 1993 году были запущены внешние веб-серверы, который начали полноценно функционировать.