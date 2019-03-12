Размером с кенгуру. Учёные открыли новый вид травоядных динозавров

Оказывается, это уже пятый вид некрупных орнитоподов, который удалось обнаружить в одном регионе.

Палеонтологам удалось найти фрагменты ранее неизвестных динозавров. Эта находка была сделана в штате Виктория (Австралия). Из-за своеобразной формы пасти, где верхняя челюсть напоминает перевёрнутый галеон, новый вид было решено назвать галеонозаврами. Об этом сообщает EurekAlert.

Галеонозавры были травоядными динозаврами. Эти существа были крайне малы по сравнению с большинством динозавров — размером примерно с валлаби (это животное семейства кенгуровых, они немного меньше обычных кенгуру). Галеонозавры относились к семейству орнитоподов, или птиценогих, перемещались на двух конечностях.

По словам учёных, это уже пятый вид некрупных орнитоподов, который удалось найти в регионе исследования, а также второй вид, открытый за последние два года. Как сообщается, галеонозавры примерно на двенадцать миллионов лет старше предыдущего открытого вида. Учёные считают, что ранее в районе Виктории обитало множество малых представителей данного семейства.